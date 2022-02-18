Разговоры о предстоящем голоде в Туркмении — большое преувеличение, подчеркнул эксперт.
«Там есть проблемы дефицита и очередей в субсидированной государственной торговле, а что касается коммерческого сектора, то цены там растут довольно быстро, что плохо сказывается на платежеспособности населения. Особенно тяжелым был прошлый год, поскольку во всей Центральной Азии была засуха», — сказал Мендкович.
Кризиса на местах рост цен пока не вызвал: пока есть лишь волнения и недовольства в обществе, но в целом политическая архитектура Туркменистана держится, заключил собеседник издания.
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