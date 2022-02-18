"Полутранзит" власти, в котором у действующего лидера Гурбангулы Бердымухамедова останутся высокие властные полномочия, не является рискованным сам по себе, уверен эксперт.
«События в Казахстане никак не были связаны с присутствием/отсутствием Назарбаева в элите. То, что мы наблюдали в Казахстане, было спланированной цветной революцией..Что касается Туркменистана, то это вполне логичное решение, что президент остается на формальном посту, но при этом может консультировать сына», — сказал Мендкович.
Решение Бердымухамедова оказывать поддержку сыну в первые годы правления является вполне разумным, заключил собеседник издания.
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