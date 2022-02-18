В Туркмении проходит подготовка к транзиту власти от лидера страны Гурбангулы Бердымухамедова к его сыну Сердару. Действующий президент планирует оставить за собой высокий пост председателя парламента по казахскому примеру. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович

"Полутранзит" власти, в котором у действующего лидера Гурбангулы Бердымухамедова останутся высокие властные полномочия, не является рискованным сам по себе, уверен эксперт. Эксперт объяснил, смогут ли Таджикистан, Узбекистан и Туркмения сами отбиться от афганских террористов © предоставлено Андреем Серенко

«События в Казахстане никак не были связаны с присутствием/отсутствием Назарбаева в элите. То, что мы наблюдали в Казахстане, было спланированной цветной революцией..Что касается Туркменистана, то это вполне логичное решение, что президент остается на формальном посту, но при этом может консультировать сына», — сказал Мендкович.

Решение Бердымухамедова оказывать поддержку сыну в первые годы правления является вполне разумным, заключил собеседник издания.

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