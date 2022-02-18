В Туркмении стартовала избирательная кампания: скоро пройдут президентские выборы. Эксперты прочат высокий пост родному сыну бессменного лидера страны Гурбангулы Бердымухамедова. Это в интервью Украина.ру прокомментировал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович

Глава государства, председатель верхней палаты парламента (Халк Маслахаты) Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что поддерживает мнение о необходимости открыть дорогу к государственному управлению молодым руководителям. Эксперт объяснил, смогут ли Таджикистан, Узбекистан и Туркмения сами отбиться от афганских террористов © предоставлено Андреем Серенко

«В Туркмении уже не один год обсуждался вариант передачи власти от президента к его сыну, поэтому рано или поздно нужно было объявить о старте новых выборов для легитимации передачи полномочий. Возможно, руководство Туркменистана считает, что в дальнейшем ситуация в стране будет только ухудшаться», — сказал Мендкович.

По словам эксперта, попытка цветной революции в Казахстане не повлияет на принятие решения о транзите власти в Туркменистане: Бердымухамедов планирует остаться на посту председателя парламента, поддерживая сына в первые годы правления.

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