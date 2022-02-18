Политика Украины по достижению энергонезависимости привела к обратным результатам: страна просто не сможет обойтись без прямых поставок российского газа, или же газ придётся воровать. Об этом в комментарии Украина.ру рассказал заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач

На фоне разговоров о достижении эфемерной независимости от России в поставках газа и наращивании собственной добычи Украина оказалась в противоположной ситуации, подчеркнул эксперт. Безпалько: Европа не сможет заменить российский газ © РИА Новости, Павел Львов / Перейти в фотобанк

«Запасы газа в хранилищах упали до исторических минимумов уже в середине зимы, а в феврале, несмотря на сохранение аномально высоких цен пришлось вернуться к физическим закупкам российского газа у европейских трейдеров. И вот, чтобы подправить свое финансовое положение киевские власти решили взвинтить ренту на добычу природного газа», — сказал Гривач.

Рост ренты приведёт к падению уровня собственной добычи газа, что в свою очередь приведёт к увеличению потребности в импортном топливе. В критический момент у Европы может просто не найтись "лишнего" российского газа для Украины, и властям страны, по традиции, придётся просто воровать газ из трубы, заключил эксперт.

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