На фоне разговоров о достижении эфемерной независимости от России в поставках газа и наращивании собственной добычи Украина оказалась в противоположной ситуации, подчеркнул эксперт.
«Запасы газа в хранилищах упали до исторических минимумов уже в середине зимы, а в феврале, несмотря на сохранение аномально высоких цен пришлось вернуться к физическим закупкам российского газа у европейских трейдеров. И вот, чтобы подправить свое финансовое положение киевские власти решили взвинтить ренту на добычу природного газа», — сказал Гривач.
Рост ренты приведёт к падению уровня собственной добычи газа, что в свою очередь приведёт к увеличению потребности в импортном топливе. В критический момент у Европы может просто не найтись "лишнего" российского газа для Украины, и властям страны, по традиции, придётся просто воровать газ из трубы, заключил эксперт.
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