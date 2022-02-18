Прямые переговоры между Украиной и Россией необходимы, так как Киев накачивают оружием и толкают к войне: Минский процесс зашёл в тупик, подчеркнул предприниматель.
«Переговоры Запада и России, к сожалению, превратились в обмен ультиматумами. В этих условиях нельзя пустить все по течению — мол, пусть плывет как плывет…Надо что-то делать, ведь речь идет о судьбе украинского народа. Надо в украинском и российском парламентах создать переговорные группы для проведения стратегических консультаций», — сказал Новинский.
Необходимо сделать всё для деэскалации, разрешения конфликта в Донбассе мирным путём и сворачивания западной информационной кампании о "российском вторжении", заключил собеседник издания.
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