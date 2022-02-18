Миллиардер и депутат Верховной Рады Украины Вадим Новинский предложил провести "стратегические консультации" российского и украинского парламентов в целях преодоления напряжённой обстановки между Киевом и Москвой. Об этом Новинский рассказал в интервью Украина.ру

Прямые переговоры между Украиной и Россией необходимы, так как Киев накачивают оружием и толкают к войне: Минский процесс зашёл в тупик, подчеркнул предприниматель. Новинский внес залог в 30 млн гривен за мэра Одессы Труханова © Facebook, Вадим Новинский / Facebook, Вадим Новинский / Перейти в фотобанк

«Переговоры Запада и России, к сожалению, превратились в обмен ультиматумами. В этих условиях нельзя пустить все по течению — мол, пусть плывет как плывет…Надо что-то делать, ведь речь идет о судьбе украинского народа. Надо в украинском и российском парламентах создать переговорные группы для проведения стратегических консультаций», — сказал Новинский.

Необходимо сделать всё для деэскалации, разрешения конфликта в Донбассе мирным путём и сворачивания западной информационной кампании о "российском вторжении", заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.