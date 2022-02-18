«Они (американцы — ред.) понимают, что им Украину придется сдавать. Если они Афганистан сдали… А Украину они тоже финансировать долго не в состоянии. Придется сдавать, так хотя бы сдать ее и сделать так, чтобы обвинить в этом Россию, сказать, что «это не мы вас сдали, не мы тут довели ситуацию до войны, это все сделал агрессивный, страшный Путин со своими тоталитарными имперскими амбициями»», — сказал эксперт.
Он добавил, что «эту шарманку» о «российском вторжении» американцы раскручивают именно для того, чтобы убедить весь мир в «агрессивности» России. А технология убеждения простая: повторять мысль так часто, чтобы в итоге она стала постулатом.
Полностью интервью с Олегом Матвейчевым можно прочитать здесь.