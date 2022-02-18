Бесконечно финансировать проект под названием «Украина» Соединенным Штатам не удастся, и Киев в конце концов придется сдать, правда и из этого в Вашингтоне извлекут выгоду для себя. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился политтехнолог, депутат Государственной Думы РФ Олег Матвейчев

«Они (американцы — ред.) понимают, что им Украину придется сдавать. Если они Афганистан сдали… А Украину они тоже финансировать долго не в состоянии. Придется сдавать, так хотя бы сдать ее и сделать так, чтобы обвинить в этом Россию, сказать, что «это не мы вас сдали, не мы тут довели ситуацию до войны, это все сделал агрессивный, страшный Путин со своими тоталитарными имперскими амбициями»», — сказал эксперт.

Украинская полиция завела дело на отрицавшего «вторжение» РФ депутата © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Полностью интервью с Олегом Матвейчевым можно прочитать здесь.