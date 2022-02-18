Политтехнолог, депутат Государственной Думы РФ Олег Матвейчев в интервью изданию Украина.ру сделал заявление о том, что главный выгодоприобретатель от любого исхода «нападения» на Украину - США. Причем пользу они получат «по всем фронтам»

«Коллективный Запад слабеет. Коллективный Запад разваливается. Экономически, социально, у них огромное количество проблем.

Во-вторых, Америка хочет поиметь Европу дальше. То есть, заставить ее платить, сделать полностью так, чтобы она вылетела с конкурентного поля, чтобы деньги, инвестиции переместились в Америку, и таким образом, эту дурацкую американскую экономику, которая просто печатает деньги, ограбляя, к тому же, весь мир, чуть-чуть оживить, впрыснуть крови», — заявил Матвейчев.

Украинская полиция завела дело на отрицавшего «вторжение» РФ депутата © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В конце концов, уверен политтехнолог, Москве придется наводить на этой территории порядок, тратить на это время и ресурсы, иметь дело с бандеровскими бандами.

«Все это целая огромная история: гигантское обременение для российской экономики, которое нам не нужно, поэтому никто и не вторгался все эти годы. Нужна бы была нам Украина — вторглись и в 2014-м, и в 2015-м, и в каком угодно», — сказал собеседник издания.

Полностью интервью с Олегом Матвейчевым можно прочитать здесь.