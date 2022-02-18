«Коллективный Запад слабеет. Коллективный Запад разваливается. Экономически, социально, у них огромное количество проблем.
Во-вторых, Америка хочет поиметь Европу дальше. То есть, заставить ее платить, сделать полностью так, чтобы она вылетела с конкурентного поля, чтобы деньги, инвестиции переместились в Америку, и таким образом, эту дурацкую американскую экономику, которая просто печатает деньги, ограбляя, к тому же, весь мир, чуть-чуть оживить, впрыснуть крови», — заявил Матвейчев.
По его словам, Вашингтону глубоко плевать на судьбу Европы, ей в Соединенных Штатах легко пожертвуют, а Киевом — тем более. А в качестве бонуса от войны на Украине Америка получит еще и обременение России «чемоданом без ручки» в виде полыхающего Киева.
В конце концов, уверен политтехнолог, Москве придется наводить на этой территории порядок, тратить на это время и ресурсы, иметь дело с бандеровскими бандами.
«Все это целая огромная история: гигантское обременение для российской экономики, которое нам не нужно, поэтому никто и не вторгался все эти годы. Нужна бы была нам Украина — вторглись и в 2014-м, и в 2015-м, и в каком угодно», — сказал собеседник издания.
Полностью интервью с Олегом Матвейчевым можно прочитать здесь.