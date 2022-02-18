«Вероятность войны действительно очень большая. Америке очень хочется испортить Пекинскую Олимпиаду. Пока мы видим, что открытие не испорчено, Олимпиада идет, пока Китай торжествует, [председатель КНР Цзиньпин] Си встретился с [президентом РФ Владимиром] Путиным и, в общем, все идет не туда», — сказал Матвейчев.
Это значит, констатировал эксперт, что провокации в отношении Донбасса крайне вероятны, потому что Вашингтону просто необходимо перетянуть мировое внимание с Олимпиады в Китае на очередное украинское обострение.
Полностью интервью с Олегом Матвейчевым можно прочитать здесь.