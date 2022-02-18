Провокации в отношении Донбасса сейчас очень ожидаемы, так как Вашингтону крайне необходима дестабилизация для решения своих геополитических задач, расположенных куда восточнее. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал политтехнолог, депутат Государственной Думы РФ Олег Матвейчев

«Вероятность войны действительно очень большая. Америке очень хочется испортить Пекинскую Олимпиаду. Пока мы видим, что открытие не испорчено, Олимпиада идет, пока Китай торжествует, [председатель КНР Цзиньпин] Си встретился с [президентом РФ Владимиром] Путиным и, в общем, все идет не туда», — сказал Матвейчев.

Западная истерия о «вторжении» оставила украинских рестораторов без денег © Hotel Restaurant Hallnber / flickr

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