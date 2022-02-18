Последние две недели украинские олигархи в массовом порядке покидают родную страну вместе с семьями. Бегут на Запад, и уже «вся Европа ими наводнена». Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал политтехнолог, депутат Государственной Думы РФ Олег Матвейчев

«У меня очень много друзей в Европе, во всех странах — в Германии, Италии, Швейцарии, в Лондоне есть. Я со всеми постоянно на связи. И они мне говорят: "Олег, война, Олег, война"! Я спрашиваю: "Почему?", "У меня только что прилетел сосед, украинский олигарх, со своей семьей. Он получил точное известие, от самого-самого верха, инсайдерскую информацию получил, что война вот-вот начнется". Соответственно, идет эвакуация посольств, эвакуации миссии ОБСЕ», — сказал Матвейчев.

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Полностью интервью с Олегом Матвейчевым можно прочитать здесь.