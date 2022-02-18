«У меня очень много друзей в Европе, во всех странах — в Германии, Италии, Швейцарии, в Лондоне есть. Я со всеми постоянно на связи. И они мне говорят: "Олег, война, Олег, война"! Я спрашиваю: "Почему?", "У меня только что прилетел сосед, украинский олигарх, со своей семьей. Он получил точное известие, от самого-самого верха, инсайдерскую информацию получил, что война вот-вот начнется". Соответственно, идет эвакуация посольств, эвакуации миссии ОБСЕ», — сказал Матвейчев.
Вероятность провокаций и правда большая, подчеркнул он. Вашингтону сейчас крайне необходимо испортить Олимпиаду в Пекине, переключив внимание с нее на новый огонь войны на Украине.
Полностью интервью с Олегом Матвейчевым можно прочитать здесь.