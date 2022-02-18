Политтехнолог, депутат Государственной Думы РФ Олег Матвейчев в интервью изданию Украина.ру заявил, что Киев выполнит любые приказы из Вашингтона, даже если там попросят о самоубийстве

«Украина — это абсолютный вассал США, они сделают все, что угодно, хоть Минские договоренности, хоть Ереванские, хоть Иерусалимские — любые договоренности они выполнят. И они выполнят сейчас, если им будет дан приказ атаковать Донбасс.

Они понимают, что это чистое самоубийство. Они будут уничтожены. Зеленскому и всем олигархам придется бежать на Запад и искать там убежище, больше никакой Украины не будет. То есть, 100%, даже 1000%, что никакой Запад не поможет, ничего не поможет. Все!» — заявил Матвейчев.

Европарламент обвинил РФ в экономических проблемах Украины © president.gov.ua

У Вашингтона, заключил эксперт, совсем другая цель — столкнуть славян, чтобы они «гибли на радость англосаксам в войне друг с другом».

Полностью интервью с Олегом Матвейчевым можно прочитать здесь.