Запад дожмет Украину до полноценного конфликта, об этом свидетельствует не только западная риторика, но и конкретные шаги, предпринимаемые США. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог, депутат Государственной Думы РФ Олег Матвейчев

«Вероятность, к сожалению, очень большая, потому что слишком странные действия предпринимают американцы. С одной стороны, мы понимаем, что уже год длится шоу по нагнетанию ситуации, что «Россия агрессор».

В феврале прошлого года были даны приказы [президентом Украины Владимиром] Зеленским перестать придерживаться прежней темы по поводу отвода войск и мирного урегулирования, и открывать огонь на поражение по своему усмотрению», — сказал Матвейчев.

Украина призвала ФРГ созвать «нормандский» саммит © germany.mfa.gov.ua

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