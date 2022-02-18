«Вероятность, к сожалению, очень большая, потому что слишком странные действия предпринимают американцы. С одной стороны, мы понимаем, что уже год длится шоу по нагнетанию ситуации, что «Россия агрессор».
В феврале прошлого года были даны приказы [президентом Украины Владимиром] Зеленским перестать придерживаться прежней темы по поводу отвода войск и мирного урегулирования, и открывать огонь на поражение по своему усмотрению», — сказал Матвейчев.
Именно тогда, заключил он, и началась новая конфронтация в Донбассе, а в мире с новой силой закрутилась истерия о том, что «во всем виновата Россия» и происходящее «целиком и полностью на ее совести». Все эти заявления, подчеркнул эксперт, по меньшей мере странные ведь не выполняет Минские договоренности Киев.
Полностью интервью с Олегом Матвейчевым можно прочитать здесь.