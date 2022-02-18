По мнению эксперта, ситуация «нападения» разогревается специально, чтобы потом на горящую почву поместить «провокацию», которая взорвет ситуацию и убедит весь мир, что «Россия — агрессор».
«Они действительно накалили все до предела, эвакуируют дипсостав, более 40 стран заявили, что их гражданам нечего делать на Украине, создается бесполетная зона для гражданской авиации. Под эту истерику нидерландская помойка Aviapro…писала, что инженерная машина, которую они почему-то «Буком» назвали, якобы пересекала границу. Фейк откровенный, но это сойдет», — сказал Леонков.
Эксперт уверен, что у западных СМИ уже даже заготовлены заголовки для предстоящей провокации. В ход информационной войны будут пущены Bloomberg и Bild, которые в нужный момент хором затрубят о «нападении» России.
Полностью интервью с Алексеем Леонковым можно прочитать здесь.