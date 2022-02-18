Истерия о «российском вторжении» далека от финала. Костер выдуманного «нападения» США разожгли, чтобы втянуть Россию в полномасштабную войну на Украине. Такое заявление в беседе с журналистами издания Украина.ру сделал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков

Зеленский ужесточил санкции против Шария и «Страны.ua» © пресс-служба Президента Украины

«Они действительно накалили все до предела, эвакуируют дипсостав, более 40 стран заявили, что их гражданам нечего делать на Украине, создается бесполетная зона для гражданской авиации. Под эту истерику нидерландская помойка Aviapro…писала, что инженерная машина, которую они почему-то «Буком» назвали, якобы пересекала границу. Фейк откровенный, но это сойдет», — сказал Леонков.

Эксперт уверен, что у западных СМИ уже даже заготовлены заголовки для предстоящей провокации. В ход информационной войны будут пущены Bloomberg и Bild, которые в нужный момент хором затрубят о «нападении» России.

Полностью интервью с Алексеем Леонковым можно прочитать здесь.