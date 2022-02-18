Президентские выборы в Казахстане намечены на 2024 год, удастся ли стране прожить это время спокойно или волнения будут только нарастать? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответила старший советник компании Kesarev Consulting Наталья Малярчук

Kesarev Consulting — компания-консультант, оказывающая услуги по связям с правительственными и общественными органами и управлению регуляторными рисками на постсоветском пространстве.

«Не знаю, как насчет спокойствия. С момента снятия режима ЧП у нас продолжаются протестные акции во всех регионах, в Алма-Ате уже прошло порядка 3-х митингов, еще какие-то собираются проводить. Везде люди протестуют и обозначают какие-то требования. В этом году вся ситуация будет особенно турбулентная», — уверена эксперт.

По словам Малярчук, которая является гражданкой Казахстана, она бы не хотела, чтобы волнения в стране привели к досрочным выборам и отставке действующего президента Касыма-Жомарта Токаева. По мнению эксперта, он проводить пусть и не столь интенсивную политику, как хотелось бы, но в целом работает системно.

Савченко озвучила главную причину слабости Украины © Politeka.net Натальей Малярчук можно прочитать здесь.

Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально люди требовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции приобрели характер мятежа.

В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев, фактически удерживая власть в своих руках.

Во время протестов погибло несколько десятков человек, в том числе силовики, около тысячи пострадали, и Токаев попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ, что на Западе было воспринято неоднозначно.

В МИД РФ оценили произошедшее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.