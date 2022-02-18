В Казахстане проживает около 3,5 миллионов русских, но их нет в политике не потому что их туда не пускают, а потому что люди сами не хотят заниматься этим делом. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказала старший советник компании Kesarev Consulting Наталья Малярчук

Kesarev Consulting — компания-консультант, оказывающая услуги по связям с правительственными и общественными органами и управлению регуляторными рисками на постсоветском пространстве.

«Я живу в Казахстане, и я не вижу тех, кто хотел бы участвовать в политике, и кого бы не пускали. Русское население само не хочет в этом участвовать. Русские больше сконцентрированы в бизнесе, им так жить комфортнее.

Из разговоров с русскими людьми, которым предлагали идти в политику или предлагали какие-то должности, я могу сказать, что они сами отказываются, понимая, что это не то, чего бы им хотелось. Политика — дело грязное, там надо иметь определенный склад характера, чтобы в этом участвовать», — заявила Малярчук.

Она подчеркнула, что законодательство Казахстана «не очень драконовское», и все желающие принимать важные для страны решения имеют право сдать экзамены на знание языка и на общих основаниях пробовать свои силы в политике.

Однако, уточнила эксперт, в ближайшее время могут произойти определенные изменения, ведь после январских событий власти страны пытаются сдержать баланс, чтобы не допустить повторения ситуации.

Экс-министр соцполитики Украины раскрыл главный план Зеленского © пресс-служба президента Украины Натальей Малярчук можно прочитать здесь.

Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально люди требовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции приобрели характер мятежа.

В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев, фактически удерживая власть в своих руках.

Во время протестов погибло несколько десятков человек, в том числе силовики, около тысячи пострадали, и Токаев попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ, что на Западе было воспринято неоднозначно.

В МИД РФ оценили произошедшее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.