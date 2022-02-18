Резкое повышение цен вызвало крайнее недовольство у жителей Казахстана, однако это вряд ли могло послужить причиной столь масштабных протестов и погромов в начале января. Скорее всего, за произошедшим стоит что-то большее. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала старший советник компании Kesarev Consulting Наталья Малярчук

Kesarev Consulting — компания-консультант, оказывающая услуги по связям с правительственными и общественными органами и управлению регуляторными рисками на постсоветском пространстве.

«Главная же причина этого всего могла быть связана со здоровьем первого президента (Нурсултана Назарбаева — ред.), когда кто-то подумал, что можно начинать передел власти. Только это могло подтолкнуть к действиям. Все остальное — это сопутствующие факторы», — считает эксперт.

От Бабы Клавы к Балаклаве. Что ждет знаменитую бухту после реконструкции © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк Натальей Малярчук можно прочитать здесь.

Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально люди требовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции приобрели характер мятежа.

В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев, фактически удерживая власть в своих руках.

Во время протестов погибло несколько десятков человек, в том числе силовики, около тысячи пострадали, и Токаев попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ, что на Западе было воспринято неоднозначно.

В МИД РФ оценили произошедшее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.