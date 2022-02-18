Государственная Дума РФ проголосовала за проект постановления о признании Донецкой и Луганской народных республик. Для чего сделан этот шаг и какие может иметь последствия, в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

«Это попытка надавить. Это не те вопросы, которые решает Дума. Они находятся в ведении президента. Но, по крайней мере, было 2 варианта: либо пойти по долгому пути согласования со всеми исполнительными структурами, либо по пути прямого обращения к президенту с просьбой признать», — пояснил эксперт.

Экс-министр соцполитики Украины раскрыл главный план Зеленского © пресс-служба президента Украины Владимиру Путину. Но не только к нему.

«Это предложение Западу сыграть в русскую рулетку по принципу "пан или пропал", когда все зависит от воли одного человека», — заявил собеседник издания.

Кроме того, подчеркнул эксперт, дойдя до стен Государственной Думы, вопрос признания республик значительно прибавил в весе как аргумент в переговорах России с Западом.

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