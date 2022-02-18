«Это попытка надавить. Это не те вопросы, которые решает Дума. Они находятся в ведении президента. Но, по крайней мере, было 2 варианта: либо пойти по долгому пути согласования со всеми исполнительными структурами, либо по пути прямого обращения к президенту с просьбой признать», — пояснил эксперт.
То, что предприняли в Госдуме, как раз и есть второй вариант прямого обращения к президенту РФ Владимиру Путину. Но не только к нему.
«Это предложение Западу сыграть в русскую рулетку по принципу "пан или пропал", когда все зависит от воли одного человека», — заявил собеседник издания.
Кроме того, подчеркнул эксперт, дойдя до стен Государственной Думы, вопрос признания республик значительно прибавил в весе как аргумент в переговорах России с Западом.
Полностью интервью с Константином Бондаренко можно прочитать здесь.