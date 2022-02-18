Если президент Украины Владимир Зеленский и правда пообещал западным лидерам, что выполнит Минские соглашения, то иного пути у него теперь просто нет. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

ВСУ обстреляли пять населенных пунктов ЛНР © AP, Andriy Dubchak,file

В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц по результатам встречи с украинским лидером заявил, что Киев представит для обсуждения проекты законов об особом статусе для Донбасса.

«Сейчас действительно будут на Зеленского давить. Если информация, поступающая из Франции, Германии и других государств, что Зеленский пообещал выполнить Минские соглашения, правдива, то он действительно будет искать пути воплотить их в жизнь», — сказал Бондаренко.

Так, президент Франции Эммануэль Макрон уже высказывался о том, что Зеленский подтвердил готовность Украины исполнять Минские соглашения.

Полностью интервью с Константином Бондаренко можно прочитать здесь.