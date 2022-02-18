Высказывания о том, что Украина должна выполнить взятые на себя Минские соглашения все чаще стало звучать из уст западных политиков. Отдельные европейские лидеры даже утверждают, что Зеленский прямым текстом пообещал сдержать слово своей страны в части Минска.
В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц по результатам встречи с украинским лидером заявил, что Киев представит для обсуждения проекты законов об особом статусе для Донбасса.
«Сейчас действительно будут на Зеленского давить. Если информация, поступающая из Франции, Германии и других государств, что Зеленский пообещал выполнить Минские соглашения, правдива, то он действительно будет искать пути воплотить их в жизнь», — сказал Бондаренко.
Так, президент Франции Эммануэль Макрон уже высказывался о том, что Зеленский подтвердил готовность Украины исполнять Минские соглашения.
Полностью интервью с Константином Бондаренко можно прочитать здесь.