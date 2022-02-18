Эксперт отметил, что властям Казахстана придется принимать жесткие решения, поэтому Токаев лично заставил своих родственников уволиться с тех постов, которые могли показаться высокими, чтобы показать, что он равноудален от всех, никому не намерен оказывать покровительство по личным причинам и начал себя.
«Общество в массе поддержало жесткую руку в критической ситуации и подавление беспорядков. И отношение к России, кстати, в отличие от медийных персонажей в народе скорее комплиментарное. По данным опроса 2017 года, политику России в Казахстане поддерживало больше людей, чем в самой России. Так что здесь нет никакого противостояния и раскола, но тон в СМИ задает группа в несколько сотен человек», — констатировал Шибутов.
Если называть вещи своими именами, то Казахстан подошел к потере государственности, если бы не действия президента и вмешательство ОДКБ, то все бы навернулось сразу, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.