Президент Казахстана Касым-Жомарт принял на себя ответственность за применение силы, когда все испугались это сделать. Он взял на себя все в момент общей растерянности. И только это позволило силовикам действовать. Об этом рассказал известный казахский политолог и общественный деятель Марат Шибутов в интервью изданию Украина.ру

Марат Шибутов: Они «всего лишь» хотели создать в Казахстане «халифат» © finobzor.ru

«Общество в массе поддержало жесткую руку в критической ситуации и подавление беспорядков. И отношение к России, кстати, в отличие от медийных персонажей в народе скорее комплиментарное. По данным опроса 2017 года, политику России в Казахстане поддерживало больше людей, чем в самой России. Так что здесь нет никакого противостояния и раскола, но тон в СМИ задает группа в несколько сотен человек», — констатировал Шибутов.

Если называть вещи своими именами, то Казахстан подошел к потере государственности, если бы не действия президента и вмешательство ОДКБ, то все бы навернулось сразу, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.