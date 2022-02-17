Отмечается, что американская сторона проигнорировала комплексный характер предложений в пользу удобных для себя тем.
«В нашем ответе подчеркнута неприемлемость требований вывести войска из определённых районов в России», — говорится в заявлении.
В нём также указывается, что РФ настаивает на выводе всех сил и вооружений США из Центральной и Восточной Европы и Прибалтики.
Для снижения напряжённости вокруг Украины необходимо, чтобы её правительство начало выполнение Минских соглашений.
Другими условиями являются прекращение поставок оружия Украине, отзыв всех западных советников и инструкторов и отказ НАТО от совместных учений с этой страной, отметили в МИД.
Ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности были переданы в Москву в январе.