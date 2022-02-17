США «перекрутили» предложения России по гарантиям безопасности в сторону создания преимущества для себя и союзников, сообщается в опубликованном 17 февраля заявлении МИД РФ

Отмечается, что американская сторона проигнорировала комплексный характер предложений в пользу удобных для себя тем.

«В нашем ответе подчеркнута неприемлемость требований вывести войска из определённых районов в России», — говорится в заявлении.

В нём также указывается, что РФ настаивает на выводе всех сил и вооружений США из Центральной и Восточной Европы и Прибалтики. Испанская газета опубликовала ответ США и НАТО РФ © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Для снижения напряжённости вокруг Украины необходимо, чтобы её правительство начало выполнение Минских соглашений.

Другими условиями являются прекращение поставок оружия Украине, отзыв всех западных советников и инструкторов и отказ НАТО от совместных учений с этой страной, отметили в МИД.

Ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности были переданы в Москву в январе.