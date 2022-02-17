Москва выслала заместителя посла США Барта Гормана, сообщили в американском посольстве РИА Новости 17 февраля

«Россия выслала заместителя главы миссии США (DCM) в России Барта Гормана. Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства», — сказал пресс-секретарь дипмиссии.

Он отметил, что США рассматривают высылку Гормана как эскалационный шаг и готовы к ответным мерам.

Позднее посольство США выступило с заявлением, что заместитель российского посла в Вашингтоне покинул США «в связи с окончанием командировки» еще в январе.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что в конце января из страны уехала группа российских дипломатов. Госдепартамент поставил вопрос о его отъезде из Вашингтона, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве.