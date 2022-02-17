Украинский бизнесмен Александр Ярославский заявил, что следствие по смертельному ДТП с участием его кортежа ведется некорректно. Обращение опубликовано на сайте компании DCH 17 февраля

Ярославский обвинил следствие в пристрастности и применении двойных стандартов. По его словам, создается ощущение, что виновного уже назначили и теперь подгоняют под это доказательную базу. Дело олигарха Ярославского. Как выглядит справедливость в Стране Достоинства © скриншот с видео "Forbes Ukraine"

«Вместо установления истины кто-то очень хочет под беспочвенными громкими обвинениями, вводящими в заблуждение общественность и СМИ, скрыть свои недочеты в работе и переключить внимание с реальных проблем текущего дня на искусственно сшитое на коленке так называемое "резонансное дело"», — говорится в заявлении.

Ярославский отметил, что по делу были похищены и вновь подброшены ключевые улики. Также бизнесмен заверил, что лично примет участие во всех следственных действиях, как только позволит график.

Бизнесмена подозревают в совершении наезда на пешехода вечером 9 февраля. Смертельное ДТП произошло на трассе Чугуев-Мартовое. Автомобиль Mersedes сбил пешехода на переходе.

После этого 10 февраля Ярославский улетел в Лондон. В полицию с повинной явился водитель компании Ярославского, однако в МВД выяснили, что он не мог находиться за рулем в момент аварии.