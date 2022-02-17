На Украине ожидают, что против российской дипмиссии в Киеве возможны провокации. Такую информацию озвучил на брифинге 17 февраля замглавы Национальной полиции Александр Фацевич. Трансляцию вел Укринформ в YouTube

В воскресенье, 20 февраля на Украине будет отмечаться так называемый день Небесной сотни, в честь памяти погибших якобы от рук правоохранителей украинцев во время Евромайдана 2013-2014 гг.

Бондаренко: Зеленского заставят выполнить Минские соглашения © REUTERS,

«Мы также на это будем обращать внимание и будем осуществлять усиленный режим [патрулирования], чтобы граждане наши понимали, что мы должны показать, что такие дипучреждения, даже если это РФ, должны быть защищенными», — сказал Фацевич.

По его мнению, Москва может пойти на такой шаг для дальнейшей провокации конфликта. Откуда у украинских правоохранителей подобные сведения, он не уточнил.

Посольство России в Киеве регулярно подвергается атакам со стороны местных радикалов и националистов. У здания диппредставительства не раз проходили акции ультраправых, которые заканчивались беспорядками.

Украина и страны Запада продолжают нагнетать ситуацию вокруг якобы готовящегося «вторжения» РФ на украинскую территорию. В Кремле подчеркивают, что подобных планов у Москвы нет и быть не может. Российские власти полагают, что под прикрытием нагнетания ситуации Украину накачивают оружием для наступления в Донбассе.