Президент Украины заявил, что обстрел был произведен «пророссийскими силами».
«Обстрел пророссийскими силами детского сада в Станице Луганской — это большая провокация. Важно, чтобы дипломаты и ОБСЕ оставались в Украине — их мониторинговая деятельность является дополнительным фактором сдерживания. Нам необходим действенный механизм фиксации всех нарушений режима тишины», — написал Зеленский.
Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба призвал страны Запада осудить обстрел как «нарушение Россией Минских соглашений». СБУ завела дело по факту обстрела.
В ЛНР заявили, что кадры с места обстрела детсада в Станице Луганской являются постановочными. Также в республике полагают, что сигнал к эскалации мог дать Зеленский накануне визита в зону операции ВСУ.
В Донбассе 17 февраля резко обострилась обстановка, ДНР и ЛНР сообщили об учащении обстрелов населенных пунктов.