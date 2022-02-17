Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в Twitter 17 февраля сообщения ВСУ об обстреле подконтрольной Киеву Станицы Луганской в Донбассе

Президент Украины заявил, что обстрел был произведен «пророссийскими силами». Конец тишины. В Донбассе началось резкое военное обострение © AP, Andriy Dubchak,file

«Обстрел пророссийскими силами детского сада в Станице Луганской — это большая провокация. Важно, чтобы дипломаты и ОБСЕ оставались в Украине — их мониторинговая деятельность является дополнительным фактором сдерживания. Нам необходим действенный механизм фиксации всех нарушений режима тишины», — написал Зеленский.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба призвал страны Запада осудить обстрел как «нарушение Россией Минских соглашений». СБУ завела дело по факту обстрела.

В ЛНР заявили, что кадры с места обстрела детсада в Станице Луганской являются постановочными. Также в республике полагают, что сигнал к эскалации мог дать Зеленский накануне визита в зону операции ВСУ.

В Донбассе 17 февраля резко обострилась обстановка, ДНР и ЛНР сообщили об учащении обстрелов населенных пунктов.