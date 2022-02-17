Украинские силовики уже в третий раз за день обстреляли окраины Донецка из миномётов. Об этом журналистам 17 февраля сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня

«Обострение неизбежно»: пессимистический прогноз для Донбасса от Денисова © видео Украина.ру

Ранее обстановка вдоль линии соприкосновения сторон в Донбассе обострилась. В ЛНР сообщили об обстрелах ВСУ населённых пунктов Весёленькое, Донецкий, Золотое-5, Нижнее Лозовое и Сокольники. Представители ДНР — об обстрелах окраин Донецка и Горловки, а также населённых пунктов Коминтерново, Октябрь, Новоласпа и Петровское.

В Донбассе заявляют о планах Киева по дальнейшей эскалации напряжённости.

Украинская сторона также заявила об обстрелах своей территории. По её утверждениям, силы ЛНР обстреляли Станицу Луганскую на контролируемой Киевом территории.

Пресс-центр Операции объединённых сил опубликовал фотографии детского сада в населенном пункте, который якобы пострадал от снарядов. По утверждению Киева, в результате получили контузии двое сотрудников учреждения.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел детского сада провокацией «пророссийских» сил. Конец тишины. В Донбассе началось резкое военное обострение © AP, Andriy Dubchak,file

В сообщении, опубликованном в Twitter, Зеленский указал, что для предотвращения подобных ситуаций в Донбассе должны оставаться наблюдатели от ОБСЕ, чья деятельность является сдерживающим фактором.

Он также заявил о необходимости эффективного механизма для фиксации всех нарушений режима прекращения огня.

Со своей стороны, начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко отметил, что на фотографиях детсада, представленных украинской стороной, можно наблюдать серьёзные разрушения стен, при этом стёкла в здании остались целы.

По его словам, любой, кто хоть раз видел повреждения зданий от реальных обстрелов, скажет, что речь идёт о постановочных фотографиях.