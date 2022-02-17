Великобритании стоит ввести бесполетную зону над Украиной, заявил председатель комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд в эфире телеканала Sky News 17 февраля

По словам британского парламентария, это помогло бы защитить Украину от вторжения.

«Запад должен спросить себя, что мы можем еще сделать. Может быть, мы должны рассмотреть установление бесполетной зоны, определенно, военные расходы должны вырасти вместе с тем, как мир становится опаснее», — сказал Эллвуд.

Политик пообещал вскоре поднять этот вопрос на конференции по безопасности в Мюнхене.

Эллвуд также напомнил, что предлагал для «спасения Украины» ввести в страну британских военных, однако сейчас, по его словам, для этого варианта уже поздно.

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