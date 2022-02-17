«Несмотря на заявления Москвы, к настоящему моменту мы не видим признаков отвода российских сил или деэскалации. <…> Мы продолжаем следить за развитием ситуации очень внимательно», — сказал Столтенберг.
Он подчеркнул, что, «напротив, наращивание военной мощи Россией, вероятно, продолжается».
Он также призвал Россию отвести силы от границ Украины. По его словам, это будет важный первый шаг к политическому решению кризиса.
В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.