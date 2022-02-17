Правительству США следует признать, что его разведывательные службы, объявлявшие о близящемся вторжении на Украину, никуда не годятся. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистам 17 февраля после ознакомления с ходом российско-белорусских учений «Союзная решимость – 2022»

Отвечая на вопрос о возможности нападения на Украину с белорусской территории, Лукашенко отметил абсурдность этой версии. Парубий заявил о возможности российского вторжения через Белоруссию © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк

Он также указал, что войска США находятся на Украине, в Польше, Литве, Латвии и Эстонии, а ни российских, ни белорусских войск в непосредственной близости от США, например в Канаде или Мексике, нет.

«Поэтому успокойтесь. Вы должны признать перед всем мировым сообществом, если у вас есть совесть, что вы прошлёпали: вы обвиняли Россию и Беларусь, что мы вторгнемся вчера в Украину. Не вторглись. Значит, ваша разведка и миллиарды долларов, которые вы тратите, никчёмные. Признайте хотя бы это», — заявил Лукашенко.

Американские власти и СМИ неоднократно заявляли о «необычной» концентрации войск РФ вблизи Украины, и заявляли об угрозе российского вторжения в эту страну. Во многих заявлениях и публикациях также говорилось о возможности такого вторжения с территории Белоруссии.

Российские и белорусские власти неоднократно отвергали подобные обвинения.