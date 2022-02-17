После заявления украинских военных об обстреле детсада в подконтрольной Киеву Станице Луганской в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем, а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о нарушении Россией Минских соглашений. Об этом политики сообщили в Twitter 17 февраля

Ранее украинские военные заявили об обстреле подконтрольной Киеву Станицы Луганской со стороны ЛНР. По их данным, снаряды попали в здание детского сада, две воспитательницы контужены. Стешин: провокация в Донбассе может случиться в любой момент © AP, Efrem Lukatsky

«Из Мариуполя провел разговор с Шарлем Мишелем. Проинформировал о ситуации с безопасностью и сегодняшних провокативных обстрелах, в частности Станицы Луганской. Поблагодарил за инициативу проведения донорской конференции в поддержку Украины», — сообщил Зеленский.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также призвал Запад отреагировать на «провокацию» и обвинил Россию в нарушении Минских соглашений.

«С оккупированной территории Донбасса из тяжелого оружия обстреляно украинское село Станица Луганская. Повреждена гражданская инфраструктура. Мы призываем всех партнеров немедленно осудить это серьезное нарушение Минских соглашений со стороны России в условиях и так напряженной ситуации в области безопасности», — написал он в Twitter.

В Народной милиции ЛНР отметили, что обострение ситуации в Донбассе 17 февраля связано с визитом Владимира Зеленского. По мнению представителей ЛНР, Зеленский лично дал указание на эскалацию.

Ранее в ЛНР сообщили об обстреле со стороны Украины пяти населенных пунктов Донбасса.

Власти Украины начали военную операцию против ДНР и ЛНР, заявивших о независимости, в апреле 2014 года. Несмотря на заключение перемирия, обстрелы в Донбассе продолжаются. В последние дни ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах населенных пунктов.

Россия не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а Киев уклоняется от выполнения Минских соглашений.