По данным издания, на акцию протеста собрались «несколько тысяч человек», которые требуют от депутатов принять законопроект об отмене обязательных кассовых аппаратов для малого бизнеса.
«Сначала полицейские оттесняли протестующих с проезжей части. После начались столкновения ФОПов (физические лица, зарегистрированные как предприниматели — Ред.) и полиции. Протестующие забрасывали полицейских куриными яйцами», — соощил корреспондент.
Также сообщается, что в ходе столкновений предприниматели перекрыли Европейскую площадь, а несколько участников протеста были арестованы.