Митинг украинских предпринимателей перед зданием Верховной Рады перерос в столкновения с полицией в центре Киева. Об этом 17 февраля сообщает портал «Страна.ua»

По данным издания, на акцию протеста собрались «несколько тысяч человек», которые требуют от депутатов принять законопроект об отмене обязательных кассовых аппаратов для малого бизнеса. Лидера «Save ФОП» задержали перед акцией протеста у Верховной Рады © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Сначала полицейские оттесняли протестующих с проезжей части. После начались столкновения ФОПов (физические лица, зарегистрированные как предприниматели — Ред.) и полиции. Протестующие забрасывали полицейских куриными яйцами», — соощил корреспондент.

Также сообщается, что в ходе столкновений предприниматели перекрыли Европейскую площадь, а несколько участников протеста были арестованы.