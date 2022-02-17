Некоторые страны НАТО не хотели бы видеть в составе Альянса Украину и противодействуют ее вступлению в блок, сказал 17 февраля президент Украины Владимир Зеленский. Текст приводится на сайте Офиса президента

Зеленский выступил с комментарием для представителяей СМИ во время визита в Мариуполь. Эксперт: НАТО положило глаз на все постсоветское пространство © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

По его словам, Украина избрала курс на членство в НАТО для своей безопасности и давно движется в этом направлении, но расстояние не сокращается.

«И это не философский вопрос, а есть конкретные причины — из-за противодействия и России, которая не хочет, чтобы Украина была членом НАТО, и некоторых стран — членов Альянса. И в этом нет никаких секретов», — заявил Зеленский.

Он напомнил, что курс на вступление в НАТО закреплен в конституции Украины, и пока не планируется выносить вопрос о необходимости вступления в Альянс на референдум.

Зеленский также обвинил Россию в том, что она «использует вопрос НАТО как оправдание, почему их войска стоят на украинских границах».

Ранее Зеленский заподозрил страны Запада в том, что у них могут быть договоренности с РФ за спиной Киева. Он заявил, что это его не пугает, поскольку большинство западных партнеров поддерживает позицию Украины.

В НАТО отмечали, что для вступления в блок Украине необходимо работать над реформами, и пока вопрос о ее членстве не стоит на повестке.

В ответ на обвинения Киева и Запада в «агрессии» Москва неоднократно подчеркивала, что Россия никому не угрожает, а перемещение войск по территории страны — ее суверенное право.