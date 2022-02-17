Министр обороны Украины Алексей Резников выступил за легализацию короткоствольного огнестрельного оружия в стране. Об этом он заявил в интервью, опубликованном 17 февраля агентством «РБК-Украина»

По словам министра, он является давним сторонником легализации оружия в стране.

«Люди должны иметь право на хранение — не ношение — короткого ствола, во многих странах это есть, и это повышает безопасность гражданина, помогает правоохранительным органам, уменьшает преступность, это точно», — рассказал Резников.

Далее он указал на ещё одну дополнительную пользу, которую, по его мнению, принесёт Украине легализация владения оружием. Подрыв Сенсея. Нелегальный оборот оружия в Украине и проблемы ветеранов © AFP, GENYA SAVILOV

«Когда потенциальные недоброжелатели будут знать, что на руках у украинцев легально находится какое-то количество коротких стволов и другого оружия, это дополнительный фактор задуматься: какова цена будет у этой агрессии», — рассказал министр.

На Украине нет закона об обороте оружия, за исключением длинноствольного охотничьего.

Количество нелегального оружия в стране заметно выросло из-за конфликта в Донбассе. По данным министерства внутренних дел, на руках у украинцев находится от 3 до 5 миллионов единиц нелегального огнестрельного оружия.