Украинский режиссер Олег Сенцов, который был приговорен в РФ к тюремному сроку за терроризм, рассказал о непростой работе над саундтреком к своему последнему фильму «Носорог». Интервью с ним опубликовало 17 февраля издание slukh.media

Премьера «Носорога» на Украине пройдет 17 февраля. Netflix покажет фильм про украинских бандитов © cottonbro/Pexels

Как ранее рассказывал режиссер, «Носорога» он «списал» с реальной жизни Украины 1990-х годов, посвятив ленту бывшему бандиту, который в силу жизненных обстоятельств должен быть безжалостным и сильным, как главный тяжеловес саванны. Снимали «Носорога» в Кривом Роге, Львове и Киеве. Исполнителем одной из главных ролей стал Сергей Филимонов — неонацист, участвовавший в том числе и в погроме Офиса президента.

На этот раз Сенцов подробно рассказал о музыкальном сопровождении в фильме. Согласно его задумке, в картине должна была прозвучать детская песня «Когда мои друзья со мной», авторства советского и российского композитора Владимира Шаинского, который скончался в 2017 году. Режиссер обратился к сыну композитора, чтобы тот позволил ему использовать песню, однако получил отказ.

«Аргументировал тем, что это память отца. Говорил: "Украина, фашисты, это же память отца, бандиты, нет, никогда"», — утверждает Сенцов.

Он добавил, что согласие якобы было получено только после того, как правообладателю предложили солидную сумму денег.

Также Сенцов признался, что в первоначальном сценарии «Носорога» в 2011 году в фильме фигурировала композиция «Про дурачка» Егора Летова и культовой группы «Гражданская оборона».

«После начала войны (конфликта в Донбассе в 2014 году — ред.) я не захотел ее брать, потому что у Летова была большевистская позиция. И я не хотел, чтобы в финале звучала русская песня», — заявил автор картины.

В результате автором саундтрека стал украинский поэт и музыкант Сергей Жадан.

«Худшая страна для эмиграции»: Двоюродная сестра Сенцова послала Украину на три буквы и решила вернуться в Россию © Facebook Натальи Каплан Олег Сенцов родился в Симферополе. В 2011 году на собственные средства снял фильм «Гамер», лента была отмечена премиями на ряде кинофестивалей. Через два года при финансовой поддержке правительства Украины начал съемки фильма «Носорог», параллельно с этой работой в 2014-м стал активистом Автомайдана, выступив против присоединения Крыма к России.

В мае 2014 года был задержан в составе диверсионной группы, предположительно действовавшей по указанию «Правого сектора»*, по подозрению в терроризме и подготовке терактов в Ялте, Симферополе и Севастополе. По приговору суда получил 20 лет колонии. В сентябре 2019 года Сенцов был освобожден в рамках обмена и вернулся к съемкам «Носорога». На эту работу ему было выделено 25 млн гривен (более 68 млн рублей) из украинского бюджета.

*Деятельность организации запрещена в РФ