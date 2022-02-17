Премьера «Носорога» на Украине пройдет 17 февраля.
Как ранее рассказывал режиссер, «Носорога» он «списал» с реальной жизни Украины 1990-х годов, посвятив ленту бывшему бандиту, который в силу жизненных обстоятельств должен быть безжалостным и сильным, как главный тяжеловес саванны. Снимали «Носорога» в Кривом Роге, Львове и Киеве. Исполнителем одной из главных ролей стал Сергей Филимонов — неонацист, участвовавший в том числе и в погроме Офиса президента.
На этот раз Сенцов подробно рассказал о музыкальном сопровождении в фильме. Согласно его задумке, в картине должна была прозвучать детская песня «Когда мои друзья со мной», авторства советского и российского композитора Владимира Шаинского, который скончался в 2017 году. Режиссер обратился к сыну композитора, чтобы тот позволил ему использовать песню, однако получил отказ.
«Аргументировал тем, что это память отца. Говорил: "Украина, фашисты, это же память отца, бандиты, нет, никогда"», — утверждает Сенцов.
Он добавил, что согласие якобы было получено только после того, как правообладателю предложили солидную сумму денег.
Также Сенцов признался, что в первоначальном сценарии «Носорога» в 2011 году в фильме фигурировала композиция «Про дурачка» Егора Летова и культовой группы «Гражданская оборона».
«После начала войны (конфликта в Донбассе в 2014 году — ред.) я не захотел ее брать, потому что у Летова была большевистская позиция. И я не хотел, чтобы в финале звучала русская песня», — заявил автор картины.
В результате автором саундтрека стал украинский поэт и музыкант Сергей Жадан.
Олег Сенцов родился в Симферополе. В 2011 году на собственные средства снял фильм «Гамер», лента была отмечена премиями на ряде кинофестивалей. Через два года при финансовой поддержке правительства Украины начал съемки фильма «Носорог», параллельно с этой работой в 2014-м стал активистом Автомайдана, выступив против присоединения Крыма к России.
В мае 2014 года был задержан в составе диверсионной группы, предположительно действовавшей по указанию «Правого сектора»*, по подозрению в терроризме и подготовке терактов в Ялте, Симферополе и Севастополе. По приговору суда получил 20 лет колонии. В сентябре 2019 года Сенцов был освобожден в рамках обмена и вернулся к съемкам «Носорога». На эту работу ему было выделено 25 млн гривен (более 68 млн рублей) из украинского бюджета.
*Деятельность организации запрещена в РФ