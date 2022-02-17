Призывы Байдена к американцам срочно эвакуироваться из Киева и в то же время подбадривание Украины вызывают вопросы, указало издание. «Если Байден так любит украинцев, то почему он зовет граждан США бежать из Украины? Потому что он не может перед лицом злого русского медведя подвергнуть американских дипломатов и военных советников такому же риску, который испытывают три миллиона украинцев, живущих в Киеве?» — заявил автор статьи.
Журналист отметил, что со стороны США странно рассчитывать, что нагнетание истерии вокруг Украины заставит Германию отказаться от российского газа и купить американский сланцевый, который в разы дороже. При этом нагнетание паники с целью «защиты Украины» уже больно ударило по ее экономике.
Автор статьи подчеркнул, что в действительности в последнее время между Москвой и Киевом не было ни одного инцидента, и нет причин для войны.
По его словам, США могли бы выполнить просьбу России о невступлении в НАТО Украины — можно лишь представить, как возмутился бы Вашингтон в аналогичной ситуации, если бы Россия вошла в военный союз с Мексикой и разместила там ракеты, нацеленные на США.