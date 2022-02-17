США игнорируют обоснованные запросы России и пытаются использовать Украину в своих целях, отметил автор французского издания Le Figaro 17 февраля

Призывы Байдена к американцам срочно эвакуироваться из Киева и в то же время подбадривание Украины вызывают вопросы, указало издание. «Вы нам не враги»: Байден пересмотрел отношение к России и объявил, что не будет помогать Украине в войне © REUTERS, Kevin Lamarque заявил автор статьи.

Журналист отметил, что со стороны США странно рассчитывать, что нагнетание истерии вокруг Украины заставит Германию отказаться от российского газа и купить американский сланцевый, который в разы дороже. При этом нагнетание паники с целью «защиты Украины» уже больно ударило по ее экономике.

Автор статьи подчеркнул, что в действительности в последнее время между Москвой и Киевом не было ни одного инцидента, и нет причин для войны.

По его словам, США могли бы выполнить просьбу России о невступлении в НАТО Украины — можно лишь представить, как возмутился бы Вашингтон в аналогичной ситуации, если бы Россия вошла в военный союз с Мексикой и разместила там ракеты, нацеленные на США.