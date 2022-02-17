Страны Запада избирательно подходят к толкованию Минских соглашений, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо 17 февраля

Глава МИД прокомментировал ход обсуждения предложенных Россией соглашений по безопасности. Лавров рассказал о продолжении переговоров с НАТО © РИА Новости, Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

«Из всего многообразия и из всей взаимосвязи компонентов, которые были одобрены на высшем уровне, многократно повторены в рамках ОБСЕ, Запад выдирает только один элемент — свобода выбора союзов, от остальных обязательств Запад просто уходит. И аналогичная нечистоплотность проявляется и в подходе к минским договоренностям», — отметил Лавров.

Он выразил надежду, что выдуманные западными СМИ «страшилки о нападении на Украину» не помешают продолжить переговоры по вопросам безопасности.

Ранее, после переговоров с Владимиром Зеленским, канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что президент Украины пообещал предоставить предложения по решению конфликта в Донбассе, в том числе и об особом статусе региона.

С Запада продолжают звучать заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Москва подчеркивает, что все обвинения безосновательны, и отмечает, что украинские военные в Донбассе нарушают Минские соглашения, а Киев стремится уклониться от выполнения их политической части.