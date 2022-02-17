В День единения Украины, объявленный 16 февраля президентом Владимиром Зеленским, на световом экране фасада гостинцы «Узбекистан» в центре Ташкента разместили флаг Украины и поздравление с новым «праздником». Пост об этом разместили в Facebook посольства Украины в Узбекистане

На фасаде гостиницы на фоне флага Украины разместили поздравления с Днем единения на украинском и узбекском языках. Запад в шоке от планов Зеленского на «день вторжения» © president.gov.ua

По словам представителя рекламного отдела отеля, запрос о размещении поздравления направило посольство Украины в Ташкенте. Городские власти заявили, что не получали соответствующих обращений.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украину «пугают великой войной» и «днем нападения». Он призвал превратить его в день единения и подписал соответствующий указ.

Ранее СМИ Британии со ссылкой на данные разведки США и заявление Джо Байдена заявили, что 16 февраля Россия вторгнется на Украину. Агентство Reuters начало трансляцию с Майдана в Киеве. Когда вторжение не состоялось, издания стали редактировать материалы, а Госдеп США заявил, что точной даты вторжения никогда не называлось.

Москва неоднократно подчеркивала абсурдность обвинений в агрессии против Украины и планах «вторжения». МИД отмечает, что на фоне этих заявлений украинские силовики стягивают в Донбасс военную технику, в том числе поставляемую странами Запада.