«По данным нашей агентурной разведки, украинское руководство, наращивая наступательную группировку ВСУ в Донбассе, проводит подготовку к эвакуации из Киева в город Львов Офиса президента Украины, Верховной Рады, Совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны и других министерств и ведомств. США, Великобритания и другие страны НАТО уже начали перемещать свои дипломатические представительства в город Львов», — сказал он.
По его словам, эвакуация готовится на случай провала украинской агрессии против народных республик и перехода воинских частей Народной милиции в контрнаступление «для освобождения Украины от нацистов».
Никитин отметил, что «социально-политическая обстановка на Украине продолжает деградировать», наблюдается бегство представителей украинской власти и олигархов с территории страны.
«Данный процесс стал массовым. Верховная Рада и некоторые министерства уже не в состоянии выполнять свои функции из-за отсутствия большого количества депутатов и руководящих должностных лиц ведомств», — заверил он.
В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.