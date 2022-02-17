Разведка Донецкой народной республики (ДНР) получила данные о подготовке эвакуации Офиса президента Украины Владимира Зеленского и Верховной Рады во Львов. Об этом сообщил 17 февраля официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин, слова которого приводит Донецкое агентство новостей

Негде разместить. Как живут во Львове «эвакуированные» из Киева западные дипломаты © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По его словам, эвакуация готовится на случай провала украинской агрессии против народных республик и перехода воинских частей Народной милиции в контрнаступление «для освобождения Украины от нацистов».

Никитин отметил, что «социально-политическая обстановка на Украине продолжает деградировать», наблюдается бегство представителей украинской власти и олигархов с территории страны.

«Данный процесс стал массовым. Верховная Рада и некоторые министерства уже не в состоянии выполнять свои функции из-за отсутствия большого количества депутатов и руководящих должностных лиц ведомств», — заверил он.

В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.