Президент Белоруссии Александр Лукашенко после ознакомления с ходом белорусско-российских учений «Союзная решимость-2022» 17 февраля пообещал, что будет вечным главой государства при одном условии, передает belta.by

«Пусть гибнут украинцы, русские, белорусы»: Лукашенко о планах Запада © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

В начале февраля в интервью журналисту Владимиру Соловьеву белорусский лидер сообщил, что готов оставить управление страной, если обстановка на ее территории нормализуется. На вопрос о том, сколько еще лет он собирается возглавлять Белоруссию, президент ответил что «всегда будет» в случае начала войны или возникновения ситуаций, подобных белорусским протестам 2020 года.

На прошлой неделе российские войска прибыли в Белоруссию для совместных военных учений «Союзная решимость-2022», которые запланированы в период с 10 по 20 февраля.

По словам генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, совместные учения России и Белоруссии имеют сугубо оборонительный характер и являются внутренним делом двух государств.