Он уточнил, что останется президентом пока «Запад не перестанет атаковать и переворачивать республику».
В начале февраля в интервью журналисту Владимиру Соловьеву белорусский лидер сообщил, что готов оставить управление страной, если обстановка на ее территории нормализуется. На вопрос о том, сколько еще лет он собирается возглавлять Белоруссию, президент ответил что «всегда будет» в случае начала войны или возникновения ситуаций, подобных белорусским протестам 2020 года.
На прошлой неделе российские войска прибыли в Белоруссию для совместных военных учений «Союзная решимость-2022», которые запланированы в период с 10 по 20 февраля.
По словам генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, совместные учения России и Белоруссии имеют сугубо оборонительный характер и являются внутренним делом двух государств.