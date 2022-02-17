«Из них дети — 2 837, медработники — 961… Также за последние 24 часа: госпитализировано — 3 280 человек, летальных случаев — 259», — говорится в сообщении министерства.
Всего с начала пандемии COVID-19 на Украине, по официальным данным, заболели более 4 миллионов 637 тысяч человек, из них скончалось почти 104 тысячи.
В настоящее время страна переживает новую волну эпидемии заболевания.
Пик последней волны эпидемии пришёлся на первую половину ноября, когда ежедневно регистрировалось от 600 до 800 летальных случаев.