За минувшие сутки на Украине выявили 33330 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом 17 февраля сообщило министерство здравоохранения страны

«Из них дети — 2 837, медработники — 961… Также за последние 24 часа: госпитализировано — 3 280 человек, летальных случаев — 259», — говорится в сообщении министерства.

Министр здравоохранения Украины признался в ложной статистике по коронавирусу © Facebook, Виктор Ляшко

В настоящее время страна переживает новую волну эпидемии заболевания.

Пик последней волны эпидемии пришёлся на первую половину ноября, когда ежедневно регистрировалось от 600 до 800 летальных случаев.