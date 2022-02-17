Президент Украины Владимир Зеленский, объявив 16 февраля Днём единения, призвал жителей страны отпраздновать его, водрузив флаги и исполнив гимн на площадях в 10 утра. О результатах призыва президента рассказывается в статье, опубликованной 16 февраля в американской газете The Washington Post

По мере приближения 10 утра в Киеве не было признаков приближающейся массовой демонстрации патриотизма, рассказал корреспондент издания.

На Майдане, месте массовых протестов 2013-2014 гг., была вывешен огромный украинский флаг. Но сама площадь оставалась пустой, если не считать группы людей возле входа в метро, собравшейся вокруг переносной колонки, говорится в статье.

«К тому времени, когда зазвучали первые звуки национального гимна, собралось около 100 человек. Они вместе пели на морозе, журналисты наблюдали за происходящим, а над их головами жужжали два дрона. Одна проезжавшая мимо машина просигналила в знак солидарности», — отмечается в статье.

Такие же сцены на организуемых правительственными учреждениями демонстрациях повторялись по всей стране, указывает газета.