Мэр украинского города Днепр Борис Филатов 16 февраля в эфире «34 канала» прокомментировал инцидент с белорусским флагом на Украине

«Когда уважаемые коллеги из Генпрокуратуры Беларуси говорят о разжигании международной розни, они должны понимать, что там нет ни субъекта, ни объекта. Я их флаг не таскал и ничего ему не делал. Им, наверное, скучно, нечем заняться. Не хочу никого обидеть, но те слова, который звучат от официальных лиц Беларуси в адрес Украины, президента — это базарная площадная ругань. Пусть они не замечают в чужом глазу соринку, а в своем увидят бревно», — сказал Филатов.

Гостюхин объяснил, почему его шокировал бело-красно-белый флаг белорусской оппозиции © РИА Новости, Василий Батанов / Перейти в фотобанк Александр Лукашенко наговорил в адрес Украины.

В белорусском посольстве на Украине сообщили, что Минск направил Киеву ноту протеста из-за замены флага республики в Днепре. Дипломаты потребовали вернуть на место снятую государственную символику, принести официальные извинения и провести разбирательство по факту случившегося.

В ответ Филатов заявил, что живет в свободной стране, жители которой не позволяют оскорблять своего президента руководителям других государств и могут выйти к мэрии с плакатом с надписью «Боря, когда ты уже сдохнешь?», не получив при этом дубинкой от силовиков. Он также отметил, что флагштоки со знаменами национальных общин возле горсовета установила местная молодежь, и теперь она имеет право менять их так, как ей захочется.