Украинские силовики обстреляли из минометов окраины Донецка, сообщает 17 февраля агентство РИА Новости со ссылкой на официальных представителей республики

Ранее представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил о миномётном обстреле Горловки. МИД РФ: в Донбассе возможны провокации «автономных акторов» © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

«С 8.25 до 9.00 зафиксированы обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины в направлении посёлков шахты имени Гагарина и шахты имени Изотова. Выпущено 32 мины калибром 82 миллиметра», — заявил представитель.

В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава ВСУ. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов на Украине.