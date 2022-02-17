Украинская блогер София Стужук 16 февраля, в дату, которую президент Владимир Зеленский назначил Днем единения, назвала себя русской в своих Instagram-сторис

Зеленский объявил 16 февраля Днем единения Украины © president.gov.ua

Позже блогер удалила сторис, но журналисты уже распространили видео в YouTube.

Стужук воспитывает троих детей и ведет активный образ жизни, часто путешествует и делится со своими подписчиками впечатлениями и советами о фитнесе.

В начале недели президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решил сделать 16 февраля национальным праздником — Днем единения Украины. Именно эту дату в качестве возможной даты вторжения России называли западные СМИ. Впрочем, их опасения не подтвердились и они внесли правки в собственные тексты.

При этом Москва неоднократно заявляла, что не имеет планов по вторжению на Украину. В Кремле называли подобные сообщения «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности».