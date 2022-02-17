Она показала кадры из поездки с детьми и подругой в Объединенные Арабские Эмираты. На них блогер с почти 6-миллионной аудиторией общается со своей подругой Натальей Василенко в одном из бутиков, подпись к кадрам гласит: «Осторожно, россияне в Дубае».
Позже блогер удалила сторис, но журналисты уже распространили видео в YouTube.
Стужук воспитывает троих детей и ведет активный образ жизни, часто путешествует и делится со своими подписчиками впечатлениями и советами о фитнесе.
В начале недели президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решил сделать 16 февраля национальным праздником — Днем единения Украины. Именно эту дату в качестве возможной даты вторжения России называли западные СМИ. Впрочем, их опасения не подтвердились и они внесли правки в собственные тексты.
При этом Москва неоднократно заявляла, что не имеет планов по вторжению на Украину. В Кремле называли подобные сообщения «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности».