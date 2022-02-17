«Одержимость» западных СМИ шестнадцатым февраля в качестве даты «вторжения» РФ на Украину отвлекает внимание от других дат, когда оно действительно может произойти. Об этом говорится в статье, опубликованной 16 февраля в американской газете Politico

Издание приводит слова Майкла Кофмана, «эксперта по российским вооружённым силам», который утверждает, что ключевой датой является 20 февраля, когда на территории Белоруссии закончатся совместные учения «Союзная решимость — 2022».

Необходимо наблюдать за тем, действительно ли задействованные на учениях российские войска вернутся в места постоянной дислокации, или же они разместятся вдоль украинской границы, рассказал Кофман. Захарова сыронизировала о графике будущих «вторжений» РФ © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Есть ещё одна причина, по которой 20 февраля имеет большое значение, утверждается в статье.

В этот день завершается Мюнхенская конференция по безопасности, в которой будут участвовать вице-президент США Камала Харрис, государственный секретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский.

«Начало вторжения России в то время, когда второе лицо Америки находится в Европе, а глава украинского государства находится за пределами страны, может обернуться полным унижением — своего рода геополитическим троллингом, который любит Путин», — говорится в статье.

Если наступит 1 марта, а вторжения всё ещё не будет, некоторые специалисты по России говорят, что можно будет перевести дух, рассказывает газета.

Однако Андреа Кендал-Тейлор, бывшая сотрудница американской разведки, занимавшаяся Россией, настаивает на том, что даже в этом случае опасность вторжения не минует. По её словам, Россия может снизить напряженность и так же быстро снова её усилить.

«То, что эти даты приходят и уходят, не означает, что риск на данный момент становится меньше», — заявила она изданию.

В последние месяцы в Вашингтоне, Лондоне и Киеве звучат утверждения о якобы подготавливаемом вторжении РФ на украинскую территорию. Британцы высмеяли несостоявшееся «вторжение» РФ на Украину © CC0, Pixabay

Москва опровергает такие утверждения, подчёркивая, что ни на кого не собирается нападать.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на днях не исключил вероятность провокаций для оправдания таких утверждений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на Украине будут иметь серьёзные последствия.