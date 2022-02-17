Издание приводит слова Майкла Кофмана, «эксперта по российским вооружённым силам», который утверждает, что ключевой датой является 20 февраля, когда на территории Белоруссии закончатся совместные учения «Союзная решимость — 2022».
Необходимо наблюдать за тем, действительно ли задействованные на учениях российские войска вернутся в места постоянной дислокации, или же они разместятся вдоль украинской границы, рассказал Кофман.
Есть ещё одна причина, по которой 20 февраля имеет большое значение, утверждается в статье.
В этот день завершается Мюнхенская конференция по безопасности, в которой будут участвовать вице-президент США Камала Харрис, государственный секретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский.
«Начало вторжения России в то время, когда второе лицо Америки находится в Европе, а глава украинского государства находится за пределами страны, может обернуться полным унижением — своего рода геополитическим троллингом, который любит Путин», — говорится в статье.
Если наступит 1 марта, а вторжения всё ещё не будет, некоторые специалисты по России говорят, что можно будет перевести дух, рассказывает газета.
Однако Андреа Кендал-Тейлор, бывшая сотрудница американской разведки, занимавшаяся Россией, настаивает на том, что даже в этом случае опасность вторжения не минует. По её словам, Россия может снизить напряженность и так же быстро снова её усилить.
«То, что эти даты приходят и уходят, не означает, что риск на данный момент становится меньше», — заявила она изданию.
В последние месяцы в Вашингтоне, Лондоне и Киеве звучат утверждения о якобы подготавливаемом вторжении РФ на украинскую территорию.
Москва опровергает такие утверждения, подчёркивая, что ни на кого не собирается нападать.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на днях не исключил вероятность провокаций для оправдания таких утверждений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на Украине будут иметь серьёзные последствия.