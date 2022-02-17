Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту обнаружения в Донбассе массовых захоронений мирных жителей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 16 февраля

Утверждается, что найденные останки принадлежат местным жителям, погибшим в результате обстрелов украинскими вооруженными формированиями Донбасса в 2014 году. «Это геноцид». Как будут собирать доказательства преступлений Киева в Донбассе © REUTERS, Alexander Ermochenko

В августе — октябре 2021 года были обнаружены пять стихийных массовых захоронений в районе города Снежное, поселка Славяносербск, жилого массива Сокологоровка города Первомайска, поселка Видное-1 недалеко от Луганска и на окраине села Верхнешевыревка Краснодонского района.

«Представители украинских силовых структур постоянно ведут обстрелы населенных пунктов Донбасса, применяя летальное вооружение неизбирательного действия, предназначенное для максимально эффективного уничтожения людей и инфраструктуры. Следствием этого стало не только разрушение жилых домов и объектов обеспечения жизнедеятельности, но и гибель и ранения тысяч мирных жителей, русскоговорящих групп, которые не участвуют в военном конфликте. Умысел на уничтожение жителей Донбасса очевиден — российским следствием зафиксированы сотни таких фактов, квалифицируемых как применение запрещенных средств и методов ведения войны», — отмечается в сообщении.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором).

Позднее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что сведения о захоронениях в Донбассе могут быть дезинформацией. Она обвинила Россию в попытке «сфабриковать любой предлог для вторжения».

В 2014 году власти Украины начали силовую операцию против республик Донбасса, заявивших о независимости. Жертвами конфликта, по данным ООН, стали около 13 тысяч человек.