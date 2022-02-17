Президент Украины Владимир Зеленский делегировал Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принятие неконституционных решений, чтобы размыть ответственность. Такое мнение 16 февраля высказал внефракционный депутат Верховной Рады Муса Магомедов

«Для чего создается правление как класс? Для того, чтобы можно было размыть ответственность. Собрались, правление приняло решение, собрали 10 или 12 подписей и разошлись по домам. И затем никому не предъявишь. А здесь ситуация с точностью до наоборот. Есть решение, которое принимаешь ты, но ответственность перекладываешь на всех участников этого круглого стола. За свои решения, которые выходят за рамки конституции, чтобы потом иметь возможность говорить, что это не я», — считает Магомедов.

Корнейчук назвал человека с самым большим компроматом на Зеленского © Facebook, Дмитрий Корнейчук

Также с помощью СНБО Зеленский закрыл и все оппозиционные телеканалы и интернет-издания без решения суда, заявил Магомедов. Позднее, когда телеканалы продолжили вещание в сети, президент внес изменения, запретив смену доменов.