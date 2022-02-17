«Для чего создается правление как класс? Для того, чтобы можно было размыть ответственность. Собрались, правление приняло решение, собрали 10 или 12 подписей и разошлись по домам. И затем никому не предъявишь. А здесь ситуация с точностью до наоборот. Есть решение, которое принимаешь ты, но ответственность перекладываешь на всех участников этого круглого стола. За свои решения, которые выходят за рамки конституции, чтобы потом иметь возможность говорить, что это не я», — считает Магомедов.
В частности, депутат отметил одно из самых громких решений СНБО Украины, когда ведомство решило вводить против граждан своей страны санкции. Именно закон о санкциях, действующий с августа 2014 года, значительно расширил инструментарий СНБО, подчеркнул парламентарий.
Также с помощью СНБО Зеленский закрыл и все оппозиционные телеканалы и интернет-издания без решения суда, заявил Магомедов. Позднее, когда телеканалы продолжили вещание в сети, президент внес изменения, запретив смену доменов.