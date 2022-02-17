Экономический эксперт Виктор Скаршевский процитировал писателя-сатирика Михаила Жванецкого, комментируя предложенный президентом Владимиром Зеленским второй праздник единения на Украине на фоне заявлений США о «российском вторжении». Свое мнение эксперт озвучил 16 февраля в эфире телеканала «Наш»

«Кто-то не понимает, что это за праздник. А еще раньше задолго до этого действа Михаил Жванецкий пояснил, что это за праздник. Есть такая у него знаменитая фраза: "Ребята, раз уж мы все по горло в дерьме, так возьмемся за руки". Это приблизительно то, что мы сейчас наблюдаем. То есть, развал страны, экономики, разделение, потеряли территории», — сказал Скаршевский.

Бондаренко: спектакль под названием «Вторжение» - это сериал, и он продолжается © Екатерина Чеснокова

Ранее Зеленский заявил, что Украину «пугают великой войной» и «днем нападения», и призвал превратить его в день единения, затем он подписал соответствующий указ. Он заявил, что и Крым, и Донбасс «вернутся» на Украину, но исключительно дипломатическим путем.

На фоне слухов о вторжении часть госчиновников и депутатов Рады уехали из страны, Зеленский призвал их немедленно вернуться.

Жванецкого ранее вспомнил также политолог Михаил Погребинский. Он отметил, что Зеленский не может найти общий язык с российским лидером Владимиром Путиным, поскольку постоянно юлит и не придерживается договоренностей. А поведение главы украинского государства Погребинский охарактеризовал словами Жванецкого: регулярно «запускает какую-то дурочку».