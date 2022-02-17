Вице-президент США Камала Харрис 19 февраля встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщило издание The Hill со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской администрации

Встреча запланирована на конференции по безопасности, которая пройдет в Мюнхене. Зеленский заподозрил Запад в договоренностях с Россией © president.gov.ua

Источник сообщил, что на конференции Харрис выступит с речью, посвященной «российским угрозам Украине».

«Ожидается, что вице-президент США воспользуется этими замечаниями, чтобы доказать, что российское вторжение в Украину ослабит Россию, и изложит более широкие последствия кризиса для европейского и международного порядка», — цитирует издание источник.

Помимо Владимира Зеленского, Камала Харрис проведет переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, а также лидерами Латвии, Литвы и Эстонии.

Ранее Зеленский и представители США заявили, что не видят отвода войск от границ Украины. Представитель Госдепа Нед Прайс заявил о наращивании сил РФ, вызывающем у США «глубокую озабоченность».

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.