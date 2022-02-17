Посещаемость киевских ресторанов за прошедшую неделю упала на 20% из-за панических настроений на фоне сообщений об угрозе «вторжения» российских войск. Об этом 16 февраля сообщила соучредитель Национальной ресторанной ассоциации Украины, директор компании «Ресторанный консалтинг» Ольга Насонова в своем Facebook

Активист из США рассказал, что простые американцы думают о «российском вторжении» © Грег Баттерфилд, ВК

При этом эксперт обратила внимание на то, что практически не упала посещаемость баров. Она предположила, что люди при помощи алкоголя пытаются справиться со стрессом.

«Пробки стали меньше, а значит, уехали платежеспособные, самая аудитория ресторанов. Те, кто не уехал, стараются меньше шастать, особенно по центру города. Печальная ситуация. Люди, вернитесь!», — добавила Насонова.

В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Президент США Джо Байден объявил, что Россия назначила 16 февраля как день начала «вторжения» на Украину. Позже британская газета The Sun в своем материале назвала точное время и дату якобы российского вторжения на Украину. Полномасштабная операция, по версии издания, должна была начаться ранним утром (4:00 по московскому, 3:00 по киевскому времени) 16 февраля. Когда ничего не произошло, издание внесло правки в текст.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков иронично посоветовал украинцам поставить будильники после сообщений британских СМИ о точном времени вторжения РФ на Украину. А официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в шутку попросила Запад озвучить список дат «нападений», чтобы спланировать отпуск.