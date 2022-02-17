Украинские артисты, которых травят на родине, становятся звездами заграницей с хорошими контрактами. Об этом 16 февраля заявил экс-руководитель бюро Интерпола Украины Кирилл Куликов в эфире телеканала «Наш», комментируя отказ Алины Паш от участия в конкурсе «Евровидение»

«Я видел, что происходило с Maruv, — звезда в Москве. Все наши, которых тут травят и гоняют, они все звезды. По-моему, они благодарны тем, кто их травит. У них отличные контракты. Они везде выступают, кроме одной загадочной страны, из которой они», — заявил Куликов.

Ранее вокруг Паш, которая победила в нацотборе Украины на «Евровидение»-2022, разгорелся скандал из-за украинских националистов. Они предъявили певице обвинения из-за посещения в 2015 году Крыма. «Моральная проститутка». Националисты затравили победительницу украинского отбора на «Евровидение» © commons.wikimedia.org, Yurii Solodzhuk

В ответ исполнительница показала справку о том, что она въезжала на полуостров по украинским законам. Однако позднее выяснилось, что документ был подделан.

Позднее Паш заявила в Instagram об отказе от выступления за Украину из-за того, что музыку смешивают с политикой.

Украинские радикалы критикуют Maruv за жизнь и карьеру на две страны, однако она игнорирует их выпады и предпочитает не отказываться от популярности в РФ.