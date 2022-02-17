Президент Украины Владимир Зеленский помогал западным партнерам нагнетать ситуацию вокруг своей страны, пока не понял, что это рушит экономику. Такое мнение 16 февраля выразил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко в эфире телеканала «Наш»

«То, что сегодняшняя власть раскочегарила этот психоз и потом его использовала в полной мере, в том числе западные посольства, а потом уже власть поняла, что идет сумасшедший отток денег, и нужно этот психоз как-то прекращать, это очевидно. И очевидно, что наша страна была использована как некий локомотив против России», — заявил депутат.

ВСУ обстреляли пять населенных пунктов ЛНР © AP, Andriy Dubchak,file Джо Байден заявил европейским лидерам, что Россия якобы «нападет» на соседнее государство 16 февраля.

На фоне массовой истерии длинный список государств призвал своих граждан срочно эвакуироваться, а дипломатов из посольств выехать. США решили перевезти свое представительство из Киева во Львов. После того, как обещанное Западом «вторжение» не случилось, массовую истерию сменил информационный вакуум.

Москва не раз подчеркивала абсурдность подобных заявлений и призывала страны Запада остановить истерию вокруг Украины в СМИ и на официальном уровне.