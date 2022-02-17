«То, что сегодняшняя власть раскочегарила этот психоз и потом его использовала в полной мере, в том числе западные посольства, а потом уже власть поняла, что идет сумасшедший отток денег, и нужно этот психоз как-то прекращать, это очевидно. И очевидно, что наша страна была использована как некий локомотив против России», — заявил депутат.
В последние месяцы США и другие страны-участницы НАТО обвиняют Москву в подготовке «вторжения» на Украину. Как сообщали СМИ, американский президент Джо Байден заявил европейским лидерам, что Россия якобы «нападет» на соседнее государство 16 февраля.
На фоне массовой истерии длинный список государств призвал своих граждан срочно эвакуироваться, а дипломатов из посольств выехать. США решили перевезти свое представительство из Киева во Львов. После того, как обещанное Западом «вторжение» не случилось, массовую истерию сменил информационный вакуум.
Москва не раз подчеркивала абсурдность подобных заявлений и призывала страны Запада остановить истерию вокруг Украины в СМИ и на официальном уровне.